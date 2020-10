Les personnes qui souffrent d ’acné le savent, cette maladie peut avoir un impact énorme sur la santé mentale. D ’ autant plus que nous sommes constamment inondés de clichés photoshopés, de peaux parfaites, claires et éclatantes. Alors quand une célébrité, d’autant plus un mannequin dont le métier est d’être beau, montre ses imperfections, c’est un moyen de décomplexer d’autres personnes dans la même situation.