Los Angeles : Le mannequin Christy Giles retrouvé sans vie sur un trottoir

Les causes de la mort de la jeune femme de 24 ans ne sont pas connues. Son mari suspecte un crime.

La soirée entre amis de Christy Giles s’est terminée de manière tragique. Le mannequin a été retrouvé sans vie sur un trottoir de Los Angeles le samedi 13 novembre 2021, rapportent plusieurs médias américains. Selon le mari de la jeune femme, Jan Cilliers, qui se trouvait à San Francisco, Christy était sortie faire la fête avec deux amis le soir précédent. D’après le témoignage de l’un des deux, rentré plus tôt, Christy et sa copine Marcela ont rencontré des hommes durant la soirée et sont allées chez eux, à West Los Angeles.