Massachusetts (USA) : Le manoir de la tueuse à la hache est à vendre

La maison où le père et la belle-mère de Lizzie Borden ont connu une fin macabre a été mise en vente pour deux millions de dollars. Une visite virtuelle de la propriété est en ligne.

La maison, à Fall River, Massachusetts, où les meurtres du père et de la belle-mère de Lizzie Borden ont eu lieu. Google Street View

Après avoir exploité pendant plus de quinze ans le manoir victorien comme chambre d’hôtes et site touristique, les propriétaires ont décidé de prendre leur retraite. Pour 2 millions de dollars, vous pouvez ainsi acquérir le Musée Lizzie Borden Bed and Breakfast au 306 French Street, à Fall River, Massachusetts.

L’agent immobilier Suzanne St. John a déclaré au Boston Globe: «Nous espérons que quelqu’un viendra l’acheter et le conservera comme gîte et pour des visites. C’est l’une des attractions touristiques les plus visitées de la Nouvelle-Angleterre. C’est connu dans le monde entier.»

Suspectée toute sa vie

306 French Street, Fall River, Massachusetts… Une façade verte et blanche, un haut toit pointu. À l’intérieur, du papier peint à fleurs, un mobilier en bois massif. C’est dans cette même maison qu’a eu lieu un double meurtre sanglant en 1892 et où la principale suspecte, Lizzie Borden, a fini sa vie, en 1927 – le manoir ayant par la suite été transformé en Bed and Breakfast et en musée.

Les corps mutilés à coups de hache du père de Lizzie, Andrew, 69 ans, et de sa belle-mère, Abby, 64 ans, y avaient été découverts le 4 août 1892. Le corps du père gisait sur le canapé du salon, son visage presque coupé en deux. Abby avait, elle, été retrouvée dans une mare de sang à l’étage, dans la salle de bains.

Les autorités ont rapidement suspecté Lizzie, 32 ans, et sa sœur aînée Emma, cette dernière ayant finalement été disculpée. Bien qu’elle ait été acquittée des meurtres lors d’un procès très médiatisé en 1893, Lizzie Borden est restée la principale suspecte toute sa vie.

Personne d’autre n’avait officiellement été dans le viseur de la justice, même si plusieurs hypothèses ont depuis vu le jour, notamment quant au mobile du crime. Le double meurtre est donc à l’heure actuelle considéré comme non résolu.

Dans la culture populaire

Selon le site internet du Bed and Breakfast Museum, la maison est restée telle qu’elle était au moment des meurtres – objets, portes, décoration du XIXe siècle, etc. Une visite virtuelle offre une vue en 3D du manoir.

Cette histoire est entrée dans la culture populaire américaine, notamment après la création d’une chanson enfantine intitulée Lizzie Borden Took an Ax («Lizzie Borden prit une hache»). Des paroles reprises par le chanteur Alice Cooper. Ballets, comédies musicales ou encore téléfilms ont également été consacrés à cette sordide affaire.