Le manque de bénévoles a eu raison des Brandons d'Yverdon

Il n’y aura finalement pas de guggenmusik sous la cantine, pas de cortège avec bataille de confettis sur la place Pestalozzi, ni de concours de déguisements. Faute de bénévoles, la Ville d’Yverdon (VD) et l’association Les Brandons ont été contraints d’annuler la manifestation du même nom, qui devait se tenir du 3 au 5 mars. Si les plus jeunes pourront tout de même profiter des manèges jusqu’au 12 mars, la population se voit privée du reste des festivités.

Des crises multiples

«Cette perte de bénévoles fait suite à un enchaînement de crises multiples. Notamment les incertitudes liées à la crise énergétique, qui planaient depuis le début de la guerre en Ukraine et qui se sont exacerbées au début de l’hiver. L’éventualité du black-out a tout remis en question», détaille Carmen Tanner, vice-syndique en charge de la culture. Cette dernière pointe aussi une crise économique. La levée de fonds a aussi été maigre auprès des PME et le soutien de la Ville (40’000 francs) ne suffit pas.

Sans compter le tort causé par le Covid. «Le public peine à revenir dans les salles et à se rendre à des manifestations comme avant. Et les associations, elles, perdent de la main-d'œuvre. Bien qu’étant une manifestation populaire, patrimoniale et traditionnelle, Les Brandons ont de la peine à survivre à notre époque. Ils doivent se réinventer», analyse l’élue.

Pour «une prise de conscience»

«On veut une vraie édition en 2024. À ce stade, tous les espoirs sont permis», déclare Stéphane Pointet, président de l’association des Brandons. L’organisation débute un an avant la manifestation. «On est tristes et déçus, mais on reste déterminés. Ce qu’on veut? C’est une prise de conscience», lâche Carmen Tanner. D’après Stéphane Pointet, la collaboration avec la Ville sera plus étroite l’an prochain et le soutien de cette dernière, renforcé.