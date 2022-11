Monde du travail : Le manque de compétences digitales freine trop la réinsertion

Les personnes qui cherchent du travail doivent aujourd’hui maîtriser les outils informatiques et numériques. Des lacunes sont un handicap certain à l’insertion ou réinsertion professionnelle, selon une étude publiée lundi par la Haute école de travail social de Fribourg (HETS-FR). Pour plus de 80% des travailleurs dans le domaine de l’insertion socio-professionnelle, le manque de compétences numériques des bénéficiaires est le frein majeur de leur (ré)insertion.