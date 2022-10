Egalité raciale: Le manque de données freine la lutte contre le racisme dans la police

Égalité raciale : Le manque de données freine la lutte contre le racisme dans la police

Getty Images via AFP

Il y a un «besoin crucial de collecter, d’analyser, d’utiliser et de publier des données par race ou origine ethnique», a déclaré Yvonne Mokgoro, une ancienne juge sud-africaine, en présentant ce rapport devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Aux États-Unis par exemple, il n’existe pas de système centralisé pour collecter ces statistiques.

Si la collecte de données ne mettra pas fin en soi au racisme, a poursuivi Yvonne Mokgoro, c’est «une première étape essentielle pour mettre en évidence l’ampleur du racisme systémique envers les Africains et les personnes d’ascendance africaine, et ses manifestations chez les forces de l’ordre et dans la justice».