Le vert pâturage des stations contraint certains moniteurs à la mise à pied

Le manque de neige dans les stations ne fait pas l’affaire des moniteurs de ski et de snowboard. Tous n’exercent pas une activité professionnelle en parallèle comme les profs de l’Ecole de ski du Brassus (VD) ou au Moléson (FR), où l’on s’adapte à la demande, en attribuant les heures à très court terme, et en fonction de la neige.

«Gros manque à gagner»

«Deux ou trois sont partis travailler en France pendant les Fêtes, mais pour beaucoup, c'est un gros manque à gagner», déplore Yves Büchler, directeur de l’Ecole de ski des Paccots. Et à un moniteur de son équipe d’ajouter: «On croise les doigts pour que la neige tombe. Mais au fil des années, ça risque d'être de plus en plus compliqué. On sera obligé de se déplacer dans des stations plus hautes», confie Jefferson Dumas. D’après la météo, les hauteurs devraient reprendre des couleurs hivernales dès ce dimanche.