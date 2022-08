CFF : Le manque de place pour les vélos provoque des conflits

Dans de nombreux wagons, il n’y a pas assez de place pour les vélos, les poussettes et les bagages. Ce qui crée des tensions entre les passagers. Les CFF promettent une amélioration: l’offre d’espaces pour les vélos sera progressivement élargie.

«Les espaces réservés aux vélos sont en effet souvent encombrés, que ce soit avec des poussettes ou des valises», explique Noam Schaulin de l’association Pro Bahn, qui défend les intérêts des usagers des transports ferroviaires, et qui reçoit beaucoup de critiques en ce sens des passagers des trains.

«C’est certainement ennuyeux et peut conduire à des conflits», poursuit-il. Les voyageurs à vélo sont d’autant plus agacés par les places bloquées que la réservation est devenue obligatoire et coûte deux francs. Les CFF ont introduit cette réglementation l’année dernière pour de nombreux trains du printemps à l’automne.