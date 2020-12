Dans la nouvelle itération de la licence «Hyrule Warriors», on rejoint Link, Zelda, les Prodiges et tous les autres héros d’Hyrule pour tenter de juguler le Fléau Ganon avant qu’il déchaîne le chaos. On arpente ainsi une région bien connue avec des personnages tirés de «The Legend of Zelda: Breath Of The Wild» pour pourfendre les ennemis du royaume par milliers. Doté d’un gameplay évolutif d’une grande profondeur, ce titre offre également une bonne dose de stratégie avec nombre d’objectifs à remplir ou d’événements aléatoires dynamiques dans chaque nouvelle bataille. La direction artistique fait plaisir à la rétine et la débauche d’effets spéciaux liés aux attaques spéciales est grisante.