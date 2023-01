Université de Fribourg : Le manque de sommeil impacte le développement chez les enfants

Des chercheurs de l’Université de Fribourg ont étudié le lien entre l’influence du sommeil pendant des périodes de crise, comme la pandémie, et le développement des bébés et jeunes enfants. Ils ont analysé le sommeil avant, pendant et six mois après le confinement. Résultat, ils notent que les enfants dont le sommeil a été fortement perturbé pendant le confinement montrent plus de difficultés à réguler leurs émotions. Leurs fonctions exécutives, c’est-à-dire les processus cognitifs complexes qui régulent les actions et les pensées, ont fortement été impactées.