Valais - Le manque de spécialistes retarde la production de vaccins

La production de vaccins de Lonza à Viège est à la peine. Lors d’une conférence de presse vendredi, le patron de Moderna, Stéphane Bancel, a confirmé qu’il y avait des soucis de production. Le manque de personnel est la raison pour laquelle la quantité de vaccin Moderna livrée est inférieure à celle annoncée. Le problème de recrutement chez Lonza était déjà connu avant la pandémie. En 2018 déjà, le responsable du site valaisan avait déclaré que plus de 1000 postes devraient être pourvus à Viège en raison des départs à la retraite et de l’expansion de la division biotech. «Il est important pour nous de pouvoir embaucher des personnes d’Europe et du monde entier», avait déclaré le patron de l’époque Jörg Solèr. Mais c’est précisément là que le bât blesse, comme le montrent les recherches de la «SonntagsZeitung». Le nombre de travailleurs autorisés à venir en Suisse en provenance de pays tiers est plafonné.

Pour le vice-président du PLR Suisse, le Valaisan Philippe Nantermod, le plus gros problème réside dans les quotas de personnes issues de pays tiers. Le canton du Valais dispose de 42 permis de séjour B et de 67 permis de séjour de courte durée. Mais d’autres entreprises recherchent des personnes originaires de pays tiers, et pas seulement Lonza. Le conseiller national prévoit donc des exemptions. «Pour des entreprises comme Lonza, il doit être possible de recruter des travailleurs qualifiés de manière simple, et dans le monde entier.»