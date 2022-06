Automobilisme: Le Mans, 7 h 48, la course bascule

Sébastien Buemi et sa Toyota mènent le bal à un peu plus de 7 heures de l’arrivée.

15 h 48 de course, une domination totale depuis le départ des 24 Heures du Mans, samedi à 16 heures: les deux Toyota GR10-Hybrid s’échangeaient la tête du classement général, au gré des ravitaillements – la No 7 de Conway/Kobayashi/Lopez s’arrêtant un tour plus tôt que la No 8 de Buemi/Hartley/Hirakawa. L’écart entre elles ne dépassait pas les 30 secondes, le final allait être haletant.