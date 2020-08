1 / 1 L’équipe de la Honda No 5 a réalisé une course parfaite. Twitter

Organisées à une date inhabituelle et à huis clos, les 24 Heures du Mans motocyclistes ont été remportées par la Honda FCC des Français Mike Di Meglio, Freddy Foray et de l’Australien Josh Hook. La Honda No 5 a réussi un sans-faute, dans des conditions atmosphériques changeantes.



Tenant du titre de vainqueur de la Coupe F.I.M. d’endurance Superstock, le Fribourgeois Robin Mulhauser, ses équipiers Hugo Clère (Fra) et Roberto Rolfo (Ita), ont finalement sauvé la troisième place de leur catégorie, la dixième au classement scratch. Mulhauser a été l’un des premiers à tomber, après une heure de course: la Yamaha de son team, Moto Ain, se retrouvait ainsi en dernière position, avant d’entreprendre une remontée extraordinaire qui allait lui permettre de pointer en tête de la catégorie après 6 heures de course; las, pendant la nuit, une seconde chute (Hugo Clère) faisait perdre beaucoup de temps à l’équipage.