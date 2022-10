France : Le manuscrit du «Mépris» de Godard mis aux enchères

Le manuscrit autographe du «Mépris», film culte de Jean-Luc Godard, ayant appartenu à Brigitte Bardot, va être mis en vente à Paris le 20 octobre, a annoncé la maison d’enchères Christie’s, un mois après la mort du maître de la Nouvelle Vague. Estimé entre 120’000 et 180’000 euros, il est constitué de 59 pages à l’encre bleue et 24 pages dactylographiées, dont un grand nombre annotées et corrigées de la main du cinéaste franco-suisse. Il contient aussi une note de l’écrivain italien Alberto Moravia, dont le scénario est adapté, ou encore de notes et mots des interprètes du film: Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance et le réalisateur Fritz Lang, qui apparaît dans son propre rôle.