Genève - Le Mapping Festival fait un saut dans le futur

Cette année, le Mapping Festival se projette trente ans dans le futur. Du 13 au 23 mai, une trentaine d’artistes vont présenter des installations sonores et lumineuses, sous forme de projections, de performances en live stream et de projets participatifs. En réaction à la situation sanitaire, les organisateurs ont décidé de sortir des lieux clos et d’investir des espaces urbains. Six projets vont ainsi se déployer en Ville de Genève.

Un festival dans toute la ville

Une exposition et des ateliers se tiendront à l’Association pour le patrimoine industriel. Le concept du parcours urbain, proposé l’année dernière, reviendra avec des installations dans douze vitrines de bars, magasins et institutions. Des projections sur un écran d’eau aux Bains des Pâquis seront également à découvrir. Les façades du Musée d’ethnographie, du Musée d’art et d’histoire, du Palais Eynard et du Temple de Saint-Gervais seront investies le temps d’une soirée par les projections et les performances live de différents artistes.