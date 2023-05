Beauté pour hommes: Le maquillage pour les (mecs) nuls

Démocratisé par la génération Z, le marché des produits de maquillage pour hommes ne cesse de croître. Selon la RTS, le chiffre d’affaires de celui-ci était estimé à 166 millions de francs en 2021, soit un quart des ventes totales en Suisse. «En 3 ans, il y a eu une explosion du nombre d’hommes qui portent du maquillage, confirmait Danny Gray, fondateur de la marque de cosmétiques pour hommes «War Paint for Men», à la RTS en février 2022 à l’occasion de l’arrivée de son label en Suisse. Interviewé par l’édition britannique du magazine «GQ» en avril dernier, le Britannique livre six conseils de base aux hommes qui souhaitent se maquiller tout en restant naturel.

Bien préparer sa peau

Avant même de procéder à l’étape du maquillage, la préparation de la peau est capitale. Pour ce faire, appliquez un bon nettoyant, que vous rincerez à l’eau tiède, suivi d’une crème hydratante. «Préparer sa peau est la clé pour s’assurer que le maquillage que l’on applique, comme le fond de teint ou l’anticernes, tienne bien sur la peau et dure toute la journée», explique Danny Gray.

Toujours avec douceur

Au moment d’appliquer de la crème hydratante, douceur est le seul mot d’ordre. Et cela vaut particulièrement pour le contour des yeux dont la peau est plus fine et donc plus fragile. Pour éviter de l’abîmer, Danny Gray conseille de miser sur l’annulaire. «Son utilisation permet d’être plus doux, assure le Britannique. En tapotant ou en tamponnant plutôt qu’en appuyant, vous prendrez davantage soin de votre peau à long terme.»

Cacher les cernes

Après avoir bien hydraté le contour des yeux, vous pouvez ensuite vous attaquer aux cernes. Danni Gray conseille d’ailleurs de conserver sa crème au frigo, car le froid stimule la circulation sanguine et a un effet décongestionnant. L’application d’un glaçon sur le contour des yeux est aussi une bonne option. Une fois cette étape, réalisée, vous pouvez appliquer votre anticernes en tapotant délicatement le contour de l’œil.

Éviter l’effet paquet

Selon Danni Gray, l’une des erreurs le plus souvent commises par les hommes qui apprennent à se maquiller est de mal appliquer le fond de teint ou la crème teintée hydratante. Résultat: un effet irrégulier et des paquets. Pour une application optimale, l’expert conseille d’utiliser un pinceau ou une éponge. Attention également, à bien appliquer le produit jusqu’à la racine des cheveux et jusqu’au cou.

L’astuce pour ne pas briller

Avec un teint aussi réussi, il serait dommage qu’il soit gâché par quelques gouttes de sueur, non? Pour éviter cela, Danny Gray préconise l’utilisation d’une poudre translucide qui protège le maquillage et le fait durer plus longtemps. «Appliquez la poudre en mouvements circulaires sur toutes les zones de votre visage qui brillent, explique-t-il. Il s’agit le plus souvent de la zone T, c’est-à-dire le front, le nez et le menton.»

Ne pas oublier la barbe et les sourcils