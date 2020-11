Chine : Le marathon de Shanghai attire 9’000 participants

Malgré la pandémie de Covid, près de 9’000 personnes ont pris part au marathon de Shanghai ce dimanche. Chaque coureur avait été testé négatif avant le départ.

Cette année, les prestigieux marathons de New York, Berlin, Boston et Chicago ont ainsi été annulés. Ceux de Londres et Tokyo avaient eux été réservés aux coureurs d’élite.