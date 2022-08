1er Août: Le marathon ferroviaire d’Ignazio Cassis

Fête nationale et 175 ans des chemins de fer obligent, c’est à un véritable marathon ferroviaire que va se livrer Ignazio Cassis, ce lundi 1er août. C’est d’un train spécial partant de Lugano que le président de la Confédération va se rendre à Kronau (ZH), où il va prendre part à un brunch à la ferme. De là, il voyagera à Granges (SO), puis à Yverdon-les-Bains (VD). Il sera ensuite, dès17h15, dans le quartier des arts de Lausanne, sur le site de Plateforme 10. Sa présence marquera le point d’orgue de l’été inaugural du musée cantonal des Beaux-Arts, du musée cantonal de Design et d’Arts appliqués contemporain et de Photo Elysée réunis sur un seul site.