Le marchand de pierres précieuses avait vendu du rêve

Il avait fait miroiter à un bijoutier genevois des diamants de 5000 carats, et à six autres personnes des lingots d’or. Eux ont investi de grosses sommes (120’000 francs pour certains) sans se faire livrer au final la marchandise promise. Un Congolais d’une soixantaine d’années a été reconnu coupable d’abus de confiance et de faux dans les titres. Il a écopé de 24 mois de prison avec sursis, relate la «Tribune de Genève».