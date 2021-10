Pénurie de puces : Le marché automobile européen s’écroule

Le marché a reculé à son niveau de 1995 à cause du manque de composants électroniques.

Les principaux marchés ont enregistré des baisses à deux chiffres, avec en Allemagne une chute de 25,7%, en Italie de 32,7%, en France de 20,5% et en Espagne de 15,7%, entre septembre 2020 et septembre 2021. En cumulé depuis le début de l’année 2021, il s’est tout de même vendu plus de 7,5 millions de véhicules, soit 500’000 véhicules de plus que l’année dernière à la même période.