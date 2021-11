France : Le marché automobile français plonge en octobre

Le ralentissement de l’activité économique couplé à la pénurie de semi-conducteurs se fait ressentir maintenant, après un semblant de rebond au début de l’année.

Le marché automobile français a baissé de 30,7% sur un an en octobre, la chute atteignant 37,3% par rapport à octobre 2019 avant la pandémie, selon des chiffres bruts du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) publiés ce lundi.

Effets en cascade

«Les effets du ralentissement des commandes et des retards de livraison liés à la pénurie de semi-conducteurs s’accentuent», a commenté le cabinet AAAdata.

Stellantis, fruit de la fusion de PSA (Peugeot, Citroën, DS et Opel) et de FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo...) reste à la première place en octobre avec 34,5% du marché des véhicules particuliers -périmètre excluant les utilitaires-, mais le groupe a perdu près de quatre points de part de marché avec des immatriculations baisse de 37,6% en un an.