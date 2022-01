Suisse – Le marché automobile peine à se relever

Où trouve-t-on le plus de modèles électriques?

Le canton de Thurgovie affiche en 2021 le taux le plus élevé de nouvelles immatriculations de voitures purement électriques (18,7%). Il est suivi des cantons de Schaffhouse (17,5%) et de Zoug (16,4%). Du côté des villes de plus de 100’000 habitants, c’est Zurich qui est en tête avec 16,6% de modèles électriques parmi les nouvelles immatriculations. Suivent St-Gall (16,5%) et de Winterthur (16,0%).