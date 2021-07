Allemagne : Le marché automobile toujours au ralenti au 1er semestre

La crise du Covid pèse toujours sur les ventes de voitures en Allemagne durant la première moitié de cette année.

Le marché automobile allemand a connu entre janvier et juin 2021 son deuxième plus mauvais semestre depuis la Réunification du pays en 1991, sur fond de pénuries de puces électroniques et de lente reprise post-pandémie, selon des chiffres officiels publiés lundi. Au total, 1’390’889 voitures neuves ont été immatriculées dans la première économie européenne, une hausse de 14,9% par rapport aux six premiers mois de 2020, pire semestre en presque trente ans en raison de la crise sanitaire, ont indiqué l’agence nationale des importateurs automobiles VDIK et l’Office fédéral de l’Automobile (KBA).