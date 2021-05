Suisse - Le marché de la frite n’a pas la patate

Avec la pandémie et la fermeture des restos, les Suisses ont consommé plus de pommes de terre indigènes que de frites. Le surplus de patates va servir à nourrir les vaches.

Le Covid a chamboulé le marché de la pomme de terre en Suisse. Pixabay

Les habitudes alimentaires ont changé durant la pandémie et ont fait voler en éclats le marché de la pomme de terre depuis le printemps 2020. La demande de frites a fortement chuté en raison de la fermeture des restaurants et des fast-foods. En revanche, les Suisses, contraints de rester chez eux en raison du semi-confinement, se sont mis derrière les fourneaux. Ainsi, les ventes de pommes de terre indigènes destinées aux rösti, en robe des champs, en salade, en gratin ou rissolées ont augmenté de plus de 10%. Parallèlement, la consommation de chips a crû. «La patate est devenue à la mode. Chaque année, les Suisses consomment 45 kg de pommes de terre. Du fait du Covid, ce chiffre va peut-être dépasser les 50kg», affirme Ruedi Fischer, président de l’Union suisse des producteurs de pommes de terre, l’USPPT.

Ce chamboulement entre l’offre et la demande de patates de diverses variétés impacte les stocks des producteurs et a pour conséquence cette année d’augmenter le quota d’importation des patates en provenance de l’étranger, comme les consommateurs l’ont peut-être constaté en faisant leurs courses dans les grandes surfaces. «En proposant des pommes de terre indigènes et importées, le consommateur suisse a l’embarras du choix toute l’année», argumente Ruedi Fischer.

De la nourriture pour le bétail

Bien que les variétés destinées à la production de frites ne conviennent pas pour un autre usage, aucune marchandise n’est jetée à la poubelle. D’une part, les frites surgelées se conservent plusieurs mois, d’autre part, les pommes de terre à frites non transformées, qui ne peuvent plus être stockées dans les frigos, vont servir à nourrir le bétail, les vaches notamment. Cela représente entre 6’000 et 7’000 tonnes en 2020, selon le président de l’USPPT.

Pas de perte d’argent pour les agriculteurs

Face à cette situation, et pour éviter un surplus de pommes de terre à frites, la production va être modifiée cette année. «Les surfaces vont être réduites de 10 à 15%, relève Ruedi Fischer. Les producteurs ne perdront pas d’argent parce qu’ils bénéficient d’un fonds de soutien alimenté par la branche de la patate suisse qui comprend la production, le commerce et l'industrie».

A noter que la récolte des pommes de terre suisses, planifiée normalement fin mai, est retardée d’environ deux semaines en raison des mauvaises conditions météorologiques.