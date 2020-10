La location d’appart de vacances s’adapte au coronavirus

Le Covid-19 a plombé l’industrie du voyage. Elle n’a toutefois pas anéanti tout désir de voyager. La clientèle s'adapte à la situation, notamment dans le secteur de la location de logement de vacances. Dans un article publié jeudi sur le site du prestigieux magazine américain «Condé Nast Traveler», le cofondateur d’Airbnb, Nate Blecharczyk, explique que les clients du site ont changé leurs habitudes. L’homme d’affaires constate qu’en raison de la crise sanitaire les utilisateurs, en particuliers aux États-Unis, louent un logement de vacances plus près de chez eux et y restent plus longtemps. Le taux de locations accessibles en voitures à moins de 500 kilomètres du domicile a augmenté de 40% en février dernier et de 60% en mai.