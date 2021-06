Suisse - Le marché de l’apprentissage reste stable

La situation sur le marché de l’apprentissage reste globalement stable en Suisse, fait savoir jeudi Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). À la fin mai 2021, plus de 49’500 contrats d’apprentissage avaient été signés dans toute la Suisse. Ce chiffre correspond à environ 63% du nombre total de contrats conclus l’année précédente et est légèrement supérieur au nombre à celui du même mois de l’année dernière (47’800). Près de 18’000 places d'apprentissage vacantes sont annoncées dans les listes officielles des cantons pour la rentrée 2021.