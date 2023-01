Genève : Le marché de Noël a laissé place à un terrain boueux

Le marché de Noël qui s’est déroulé entre novembre et décembre au Jardin Anglais a laissé des traces, raconte la «Tribune de Genève». Les camions, sans doute lors du montage et du démontage, ont laissé leurs empreintes dans le gazon qui n’est désormais plus que terre. Anna Vaucher, porte-parole du Département municipal des finances, de l’environnement et du logement, explique que les pelouses seront refaites mais «pas avant mi-avril, période au cours de laquelle doivent être plantés les semis.» Le gazon vert devrait réapparaître d’ici novembre, sous réserve d’une météo favorable.