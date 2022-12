Genève : Le Marché de Noël des enfants revient aux Bastions

Ce mercredi après-midi, les plus petits pourront vendre ou échanger leurs jouets sous la grande tente de la course de l’Escalade, réutilisée pour l’occasion.

C’est une tradition depuis 2007. Le Marché de Noël des enfants investit la grande tente de la course de l’Escalade le temps d’un après-midi. Ce mercredi, de 14h à 17h, ce sera l’occasion pour les plus petits de vendre ou d’échanger les affaires qu’ils n’utilisent plus. Une façon d’offrir une nouvelle vie aux poupées et autres jouets, mais aussi de conscientiser les enfants à la valeur des objets. «Ce Marché de Noël permet de sensibiliser les familles aux questions du gaspillage et de la consommation. En cela, il favorise la cohésion sociale», souligne la conseillère administrative de la Ville Christina Kitsos.