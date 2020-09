Montreux (VD)Le Marché de Noël n’aura finalement pas lieu

La nouvelle a été annoncée ce mardi: le Marché de Noël de Montreux est annulé. La manifestation qui avait réuni l’année passée 600’000 visiteurs avait fait sa demande d’autorisation auprès du Canton il y a trois semaines, plan de protection à l’appui avec de strictes mesures de traçage. Mais la réponse des autorités s’est fait attendre et les organisateurs ont renoncé: le risque de commencer à monter les installations et de voir l’événement interdit par la suite était trop grand.

Interrogé par 24heures.ch, le président de Montreux Noël Yves Cornaro explique qu’il y aura malgré tout une ambiance féérique sur les quais en décembre, dans une plus modeste mesure. «Il sera toujours possible de boire un bon vin chaud et de manger du foie gras. Il y aura une ambiance conviviale avec les lumières, la grande roue, des espaces gastronomiques…», dit-il à nos confrères.