Historique : Le marché des cryptomonnaies pèse 3000 milliards de dollars

Certains investisseurs misent à fond sur l’argent virtuel car il leur fait miroiter des gains mirobolants et qu’ils le jugent plus sûr pour se protéger de l’inflation. Les experts craignent une bulle financière.

L’ethereum s’envole

Le bitcoin (+5% à 66’035 dollars vers 11 h 10, heure suisse) s’approchait de son plus haut historique tandis que l’ethereum, deuxième cryptomonnaie en taille de marché, prenait 2% à 4727 dollars, après s’être envolé plus tôt à un nouveau sommet à 4768 dollars. Le bitcoin et l’ethereum représentent respectivement plus de 40% et un peu moins de 20% du marché, et la volatilité est encore exacerbée pour les plus petites cryptomonnaies.