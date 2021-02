Économie : Le marché des places d’apprentissage résiste à la pandémie

Malgré les restrictions sanitaires, l’attribution de places de formation en entreprise avance à un rythme proche de celui des années passées.

L’attribution des places d’apprentissage pour l’été 2021, en cours partout en Suisse, avance à un rythme proche de celui des années précédentes. Une certaine lenteur dans l’attribution des places est néanmoins observée dans des secteurs particulièrement touchés par la pandémie, note le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) dans un communiqué diffusé lundi.

Effets de rattrapage

Par rapport aux années précédentes, le nombre de contrats d’apprentissage conclus n’a donc que légèrement diminué. Il faudra toutefois attendre le mois d’avril pour disposer d’estimations fiables et rendre compte d’éventuels écarts par rapport aux années précédentes, rapporte le SEFRI.

Dans des secteurs particulièrement touchés par la pandémie, comme l’hôtellerie et la gastronomie, ainsi que les branches de l’événementiel et du fitness, l’attribution des places d’apprentissage est toutefois plus lente. Selon l’évolution du contexte économique, des effets de rattrapage restent possibles dans les branches concernées d’ici à l’été prochain.