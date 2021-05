Emploi : Le marché des places d’apprentissage reste stable en Suisse

Dans l’ensemble des cantons, les chiffres concernant les places d’apprentissage ne varient que peu par rapport à 2020. À la fin avril, près de 43’000 contrats avaient été signés.

On peut observer un certain retard dans l’attribution des p laces d’apprentissage dans les domaines de l’hôtellerie et de la gastronomie .

Cantons, organisations du monde du travail et entreprises formatrices s’engagent «pour garantir que le processus de choix professionnel et d’attribution des places pour apprentis se déroule de la meilleure façon possible».

Du retard pour le fitness, l’événementiel, l’hôtellerie, la gastronomie

Malgré le contexte économique tendu, ce marché reste donc stable. On peut observer un certain retard dans l’attribution des postes dans les domaines du fitness et de l’événementiel, ainsi que dans l’hôtellerie et la gastronomie. En fonction de l’évolution économique, on peut s’attendre à un effet de rattrapage dans ces branches d’ici à l’été.