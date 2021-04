Suisse : Le marché des utilitaires est sorti de la crise

Les ventes de véhicules utilitaires a bondi au 1er trimestre en Suisse. Le boom de la demande de camping-cars ne se tarit pas.

Les camping-cars ont continué de profiter de la tendance aux vacances individuelles et autonomes, avec 1839 nouvelles unités vendues, soit un tiers de plus qu'un an auparavant. «Le boom des camping-cars continue à se poursuivre. Nous sommes donc curieux de savoir si cela pourra se muer en tendance à long terme à plus de vacances en camping», a commenté Christoph Wolnik, porte-parole d'auto-suisse.