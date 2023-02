Le marché du crack se développe en Suisse romande

Vaud : Le marché du crack se développe dans le canton

La «drogue du pauvre» séduit de plus en plus. Déjà solidement installé à Genève, le crack s’implante peu à peu dans le Nord vaudois. En cause, le prix modeste de ce dérivé de la cocaïne et la forte dépendance qu’il implique. Si le phénomène semble pour l’instant se cantonner à Yverdon-les-Bains, la police craint une extension de ce dernier, relate «24 heures».