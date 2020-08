Suisse Le marché du médicament a progressé en 2019

Le marché suisse du médicament a enregistré pour l’année dernière une progression de 2,8% pour atteindre un volume de plus de 6 milliards de francs.

Le marché suisse du médicament a atteint un volume de 6,14 milliards de francs en 2019 au prix de fabrique, soit une progression de 2,8% sur un an. Le nombre d’emballages est de son côté resté stable à environ 187 millions.

Les médicaments génériques représentent 14% du marché, dépassant les médicaments originaux (13%) et les produits dont la protection du brevet est arrivée à échéance (12%).

Par canaux de distribution, ce sont les médecins disposant de leur propre pharmacie en cabinet qui ont enregistré la plus forte croissance des ventes de médicaments en 2019, tant en termes de prix de fabrique (+5,4% à 1,55 milliard) qu’en termes d’emballages (+1,6% à 42,5 millions).

Acteur mineur

Les pharmacies restent le principal canal de distribution, vendant pour 65% en termes d’emballages et pour 48% en valeur. Ainsi, elles ont écoulé en 2019 pour un volume de 2,96 milliards de francs de médicaments au prix de fabrique (-0,1% sur un an) et 121,4 millions emballages (-0,1% également).