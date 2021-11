Economie – Le marché du pétrole se reprend après le choc du variant Omicron

Économie : Le marché du pétrole se reprend après le choc du variant Omicron

Les prix du brut étaient en forte hausse lundi. Le baril de Brent a bondi de 4,69% et le WTI a décollé de 5,93%. Tous deux avaient perdu vendredi, 10% en une seule séance, une première depuis avril 2020.

Vers 15 h 50, le baril de Brent pour livraison en janvier bondissait de 4,69% à 76,13 dollars, tandis qu’à New York, le WTI pour le même mois décollait de 5,93% à 72,19 dollars. Les deux références du brut avaient perdu, vendredi, plus de 10% en l’espace d’une seule séance, une première depuis les débuts de la pandémie, en avril 2020.

En attendant l’Opep+

De nombreux pays ont pris rapidement des mesures qui entravent les déplacements des biens et des personnes, lestant d’autant la demande de brut. Dans ce contexte, le sommet ministériel, jeudi, des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés via l’accord Opep+ est particulièrement attendu.

Afin d’évaluer plus finement les derniers développements, le club de producteurs emmené par l’Arabie saoudite et la Russie a choisi de reporter à jeudi une de ses réunions techniques mensuelles, le comité ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep+, scellé à Vienne, en Autriche, fin 2016. Ce décalage de calendrier permettra «d’obtenir plus d’informations sur la situation actuelle», a indiqué lundi le vice-premier ministre russe Alexandre Novak, chargé du pétrole et cité par les agences de presse du pays.