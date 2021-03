Économie : Le marché mondial de la musique enregistrée profite du streaming

En 2020, le secteur musical a connu une croissance de 7,4%, grâce notamment aux plateformes comme Spotify et Deezer.

Le phénomène sud-coréen BTS se dresse en haut de la liste des best-sellers, talonné par Taylor Swift, Drake, The Weeknd et Billie Eilish.

Deux milliards de streams pour «Blinding Lights»

Dans le top 10 mondial des singles numériques, deux chansons ont dépassé les deux milliards de streams: «Blinding Lights» de The Weeknd (2,72 mds) et «Dance Money» de Tones and I (2,34 mds), tandis que BTS domine le top 10 des albums tous formats avec «Map of the Soul: 7».