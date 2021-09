Paris : Le marché parallèle du tabac fait perdre des milliards à la France

Le manque à gagner pour Paris de l'achat de cigarettes et de tabac à l'étranger a pu être chiffré à la suite du confinement et de la fermeture des frontières l'année passée.

Le marché parallèle du tabac représente entre 14 et 17% de la consommation de tabac en France et même «27 à 29% pour les départements frontaliers», selon un rapport parlementaire publié mercredi. Il se traduit par des pertes de recettes «comprises entre 2,5 et 3 milliards d’euros» (entre 2,7 et 3,3 milliards de francs) pour le fisc, «2 et 2,4 milliards d’euros» pour la Sécurité sociale et 500 à 600 millions d’euros de TVA non recouvrée. L’estimation a pu être réalisée grâce au confinement imposé l’an passé pour tenter d’endiguer l’épidémie de coronavirus et qui a provoqué un bond des ventes chez les buralistes.