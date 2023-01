Industrie : Le marché suisse des médicaments a crû de 6,1% en 2022

Le chiffre d’affaires généré par les pilules a augmenté l’an dernier, à cause du besoin accru de médicaments contre les rhumes.

Une multinationale experte de la santé, IQVIA, suit chaque mois les données auprès des entreprises pharmaceutiques, des grossistes, des fournisseurs des médecins et des pharmacies en ligne. Dans son enquête pour l’an passé, la société a noté que le marché suisse des médicaments a enregistré en 2022 une croissance de +6,1%, pour un total de 7,03 milliards de francs. L’explication de ce phénomène est imputée à l’augmentation des besoins en prise en charge médicale et à l’évolution démographique. Les pilules contre les rhumes ont fait la différence. Par ailleurs, les traitements nouveaux et innovants ont contribué, l’an passé également, à la hausse du marché du médicament, mais dans des proportions inférieures à la moyenne.