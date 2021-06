Disparition de Delphine Jubillar : Le mari a envoyé un sms: «J’ai grillé Delphine»

Alors que la justice a écroué le mari de Delphine Jubillar, une perquisition a eu lieu au domicile du couple, mardi. Clé USB et cartes mémoire ont été saisies.

Une clé USB et des cartes mémoires ont été saisies mardi au domicile de Delphine et Cédric Jubillar à Cagnac-les-Mines (Tarn), quatre jours après la mise en examen et l’incarcération de ce dernier, a-t-on appris mercredi auprès de son avocat.

Mari écroué

Cédric Jubillar a été mis en examen et écroué vendredi pour «homicide volontaire par conjoint», six mois après la disparition de son épouse, Delphine, 33 ans, infirmière et mère de leurs deux enfants. Il conteste toute implication. Les enquêteurs sont à la recherche de nouveaux éléments – textos et photos – envoyés par le couple.