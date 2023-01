France : Le mari de Cindy Poumeyrol voulait qu’elle avorte

L’ancienne candidate de «Koh-Lanta» a révélé que son chéri avait eu beaucoup de mal à accepter sa troisième grossesse.

Le 7 décembre 2022, Cindy Poumeyrol annonçait sur Instagram qu’elle était enceinte de son troisième enfant et précisait qu’elle et son mari Thomas s’apprêtaient à donner une petite sœur à Alba (2 ans) et Victoire (qui aura 1 an le 20 janvier 2023). Et si la petite famille semble ravie de s’agrandir, il a fallu du temps au papa pour accepter la situation, comme l’a révélé l’ancienne candidate de «Koh-Lanta» dans le podcast «Les locomotives».

La finaliste de «La guerre des chefs» en 2019 a d’abord confié que cette grossesse n’était pas planifiée et qu’elle était arrivée au moment où son couple connaissait des problèmes financiers liés à la rénovation de la demeure qu’il venait d’acheter. L’arrivée d’un bébé ne tombait donc pas très bien. «Mon compagnon ne voulait pas de ce troisième enfant. Ç’a été un accident. Je devais me faire poser le stérilet à la rentrée, il le savait. Fêtes de Bayonne et il n’a pas fait gaffe», s’est-elle souvenue.

Sous le choc, Thomas a même demandé à Cindy d’interrompre sa grossesse, ce qu’elle a catégoriquement refusé, d’autant plus qu’elle s’est toujours vue mère de trois enfants. «C’est plus fort que moi. Je me suis toujours bien occupée des filles. Moi, je mets ma carrière entre parenthèses. Je lui ai dit: «Non, tu ne peux pas me demander d’avorter. On dirait que tu as mis enceinte une femme d’un soir», a-t-elle raconté. À force de discussions, la Française de 35 ans a réussi à rassurer son homme sur leur avenir et le couple attend avec impatience que sa fille pointe le bout de son nez en avril 2023.