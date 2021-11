France : Le mari de l’infirmière disparue reste en prison

Soupçonné d’être lié à la disparition en décembre 2020, de sa femme, alors âgée de 33 ans, Cédric J., son mari, voit une fois de plus sa demande de remise en liberté rejetée.

La justice a une nouvelle fois refusé de libérer Cédric J., principal suspect après la disparition voici près d’un an de sa femme Delphine, infirmière à Albi et mère de leurs deux enfants.

«Il se dit toujours innocent des faits qui lui sont reprochés, et nous continuerons à nous battre pour que cela soit démontré, a averti Me Alary. On continue de dire qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre lui ou d’indices graves et concordants.»