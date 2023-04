Ecosse: Le mari de l’ancienne première ministre écossaise remis en liberté

Important dispositif policier

Peter Murrell était jusqu’à la mi-mars directeur général du SNP et avait démissionné de ces fonctions, qu’il occupait depuis vingt ans, en pleine polémique sur le nombre de membres de la formation, durant la campagne interne pour désigner un nouveau leader. Un important dispositif policier a été déployé au domicile du couple à Glasgow, une grande tente ayant été installée devant la maison.

Conflits d’intérêts

Dans un communiqué, le parti a estimé qu’il n’était «pas opportun de commenter une enquête de police en cours, mais le SNP coopère pleinement avec l’enquête et va continuer de le faire». La formation a précisé avoir décidé, samedi, de revoir sa gouvernance et ses règles de transparence.

Comme son épouse, Peter Murrell a consacré sa vie à la cause indépendantiste. Il a rencontré Nicola Sturgeon lors d’un camp de jeunesse du SNP et ils se sont mariés en 2010. Leur relation avait suscité des accusations de conflits d’intérêts à la tête de la formation majoritaire au parlement écossais, plus pressantes pendant la campagne de succession organisée en mars.