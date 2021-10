Affaire Delphine Jubilar : Le mari de l’infirmière disparue entendu par les juges

Le principal suspect continue de clamer son innocence, alors que la police française n’a toujours pas retrouvé la trace de la femme de 33 ans disparue en décembre 2020.

Le procureur de la République Dominique Alzeari (à gauche) et le colonel Nicolas Ledet à Toulouse le 18 juin dernier, après la mise en examen de Cédric Jubillar.

Cédric Jubillar est convoqué vendredi, à Toulouse, devant ses juges: les enquêteurs le soupçonnent d’avoir tué et fait disparaître sa femme Delphine. Lui, clame son innocence depuis sa prison. Infirmière de 33 ans et mère de deux jeunes enfants, Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, de leur maison de Cagnac-les-Mines, un village près d’Albi, dans le Tarn. Le couple était en instance de divorce.

Sans corps, ni aveux, ni preuve irréfutable, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse ont longtemps piétiné. Le peintre-plaquiste de 34 ans a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin, six mois après la disparition de l’infirmière, la justice estimant qu’il y avait «des indices graves et concordants» contre lui.