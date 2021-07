France - Le mari de Delphine Jubillar, disparue, reste en prison

France : Le mari de l’infirmière disparue reste en prison

L’époux de Delphine Jubillar, dont on cherche le corps depuis 7 mois, voit sa demande de remise en liberté rejetée.

D’autres pistes?

«Aujourd’hui on a un meurtre sans corps, et on part du postulat que Delphine Jubillar est décédée, et quand bien même on admettrait cette hypothèse-là, il n’y aucun élément qui permette de rattacher ça de manière directe et franche à la participation de son époux», a réagi Jean-Baptiste Alary, autre avocat du mari.