France : Le mari d’une Afghane tuée en pleine rue comparaît

En 2018, une jeune femme avait été tuée par son mari, alors qu’elle regagnait son appartement protégé, à Besançon (F). L’agresseur était devant la justice, mercredi.

Cheveux gris coupés courts, Rashid A., 41 ans, est apparu mercredi tête baissée dans le box des accusés. Les yeux rivés aux sol, il a évité le regard de ses deux fils, âgés de 12 et 15 ans, assis sur le banc des parties civiles aux côtés de leurs oncle et tante.

Frappée à une vingtaine de reprises

Le 30 octobre 2018, Razia A., 34 ans, rentrait dans le logement mis à sa disposition par l’association Solidarité femmes à Besançon, lorsqu’un homme l’a attaquée. Elle a été violemment frappée, à une vingtaine de reprises, avec une arme blanche, notamment au niveau du cou et de la tête, selon les résultats de l’autopsie. La jeune Afghane est décédée d’une hémorragie massive.

D’après les images de vidéosurveillance de la ville, Rashid A. s’était caché et avait suivi sa femme, alors qu’elle venait de descendre du tramway pour rejoindre l’appartement où elle logeait avec ses enfants. Très vite soupçonné d’être l’auteur du crime et sous le coup d’un mandat d’arrêt international, Rashid A. avait été interpellé trois jours après à l’aéroport d’Athènes, avant d’être extradé vers la France.

Elle avait demandé le divorce

Le mari était arrivé en France, à Marseille, en 2014. Son épouse Razia l’avait rejoint en 2017 avec leurs enfants. Elle avait déposé sept plaintes contre son mari, à Marseille et à Besançon, pour violences volontaires sur conjoint, violences aggravées et menaces de mort réitérées. Elle avait fui et il la harcelait.