Berne : Le mari d’une femme décédée placé en prison

Le 16 décembre dernier, une femme sans vie a été retrouvée dans un appartement de Kehrsatz (BE). Comme l’indiquent les autorités, la victime est une Suissesse de 29 ans originaire du canton de Berne. Dans un premier temps, les enquêteurs et enquêtrices n’ont pas pu exclure l’intervention d’un tiers. Comme il y avait certaines incohérences et que des indices laissaient penser que le mari de la défunte pouvait être lié à sa mort, la police a interpellé le jeudi 22 décembre 2022 un Suisse de 35 ans.