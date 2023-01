Berne : Le mari empoisonneur condamné à 14 ans de prison

L’homme de 51 ans accusé d’avoir empoisonné sa femme avec un médicament destiné au traitement de la goutte a été reconnu coupable de meurtre jeudi après-midi devant le Tribunal régional de Berne-Mittelland. Il a été condamné à 14 ans de prison. Il a déjà purgé 356 jours en détention provisoire. De plus, il devra payer les frais de procédure de 80’900 francs. Il devra aussi verser 6500 francs au frère de la victime et 39’000 francs à sa mère pour tort moral.

La juge a souligné le comportement «insensible» du prévenu lors du verdict. L’homme s’est procuré de la colchicine sur internet et l’a dissimulée à haute dose dans de la nourriture et des boissons destinées à son épouse de 54 ans. Cette dernière est décédée à l’hôpital après plusieurs jours d’agonie. La Cour a rappelé que le meurtrier n’a pas changé de comportement alors que sa femme était souffrante.

«Pendant ce temps, vous avez fait des projets avec votre maîtresse et pris rendez-vous chez le chirurgien esthétique», a poursuivi la juge. Selon elle, les éléments constitutifs d’un meurtre sont réunis en raison de la nature de l’acte et de l’absence de réaction. L’homme avait nié s’être procuré la substance et avoir agi spontanément. Les enquêteurs ont pu prouver qu’il s’était au préalable renseigné à plusieurs reprises sur internet à propos de substances toxiques potentiellement mortelles.