Roches-de-Moron (NE) - Le mari jaloux était armé d’un grand couteau de cuisine

Dans une pente escarpée et boisée, sous des rochers, une voiture est appuyée contre un tronc. Ses deux occupants, gravement blessés, ont été pris en charge au cours d’une périlleuse opération de secours qui a duré des heures, mardi dernier, aux Roches-de-Moron.

Dans la rue

L’enlèvement ne s’est pas déroulé dans l’appartement de la rue de la Serre, à la Chaux-de-Fonds, où l’épouse avait trouvé refuge en emmenant son fils cadet. Le mari de 54 ans a attendu que son fils aîné de 24 ans et sa femme de 52 ans sortent de l’immeuble au petit matin. Dans la rue, il est passé à l’attaque à 5 h 50. Son fils a beaucoup saigné. En dépit d’une opération de microchirurgie menée au CHUV de Lausanne, il gardera peut-être des séquelles de l’agression commise par son père.

Le mari suicidaire voulait emporter son épouse dans la mort mais ils survivront tous les deux. L’épouse a été projetée hors du véhicule. Elle est aux soins intensifs de l’Hôpital de l’Ile à Berne et n’a pas pu être interrogée, pas plus que son mari.

Un certain nombre

«Leur état est préoccupant mais leur pronostic vital ne semble pas engagé», indique l’officier de service en charge de cette affaire, Simon Baechler. Ce policier se garde bien de parler de miracle, tant que les deux occupants du véhicule sont hospitalisés avec «un certains nombre de fractures». Mais, dit-il, «quand on voit la falaise… D’avoir survécu avec le froid…».

Pierre Aubert, procureur général, Simon Baechler, officier de service en charge de cette affaire, Sami Hafsi, chef de la police judiciaire et Georges-André Lozouet, porte-parole de la police cantonale neuchâteloise ont tenu un point presse jeudi matin.

Le jeudi prédécent, en fin de soirée, une altercation au sein de ce couple de nationalité portugaise a nécessité une intervention policière, à La Chaux-de-Fonds. Le père était ivre et «en état d’excitation», selon la police. Le procureur Pierre Aubert relève qu’au sein du couple, «les relations étaient tendues depuis vingt ans, avec des menaces constantes» de tous ordres, jamais exécutées.

Leur relation était rythmée par des violences sexuelles, «entre passivité résignée et négation affirmée», selon les termes du procureur. Vendredi dernier, alors qu’il était maintenu en garde à vue, le mari s’est vu signifier des mesures d’éloignement jugées suffisantes. Réfugiée chez son fils aîné avec son fils cadet, l’épouse se sentait protégée par ses enfants majeurs, face à une tension accrue au sein du couple.

Rarement maintenue

Le mari n’avait jamais eu affaire à la police, sauf pour une banale amende. Pour les enquêteurs, «les faits anciens sont difficiles à établir», mais dans tous les cas, une détention «peut rarement être maintenue». Et, si elle l’était, elle est rarement source d’apaisement.

Bracelet préventif

Le bracelet préventif sera-t-il opérationnel en 2024? Peut-être. En attendant, il procure «un faux sentiment de sécurité», selon le procureur: une intervention prend toujours entre 10 et 15 minutes. Et chaque semaine dans le canton de Neuchâtel, «la police intervient entre cinq et sept fois pour des violences conjugales», précise Sami Hafsi, chef de la police judiciaire.