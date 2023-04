Le mariage de Kourtney et Travis sur Disney+

En attendant la diffusion de la saison 3 des «Kardashian» , qui commencera le 25 mai 2023, Disney+ proposera à ses abonnés de découvrir les trois mariages de Kourtney Kardashian et Travis Barker, lors d’un programme spécial intitulé «Kourtney & Travis: Jusqu’à ce que la mort nous sépare» et disponible dès le 13 avril 2023.

Une première bande-annonce de cette émission a été mise en ligne et on peut y voir le couple et tous ses invités – dont Kim et Khloé Kardashian, Kris, Kylie et Kendall Jenner – à Portofino, en Italie, où s’est déroulée la troisième cérémonie de mariage, après celles de Las Vegas et de Santa Barbara.